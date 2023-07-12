افتتاح قسم النساء والولادة ووحدة حديثي الولادة بمستشفى بن سينا بسرت .

سرت 11 يوليو 2023(وال)_ احتفل اليوم بسرت بافتتاح قسم النساء والولادة ووحدة حديثي الولادة بمستشفى بن سينا التعليمي بسرت عقب عمليات الصيانة والتجهيز التي خضع لها القسم .

وأوضح مدير عام المستشفى د. على الجروشي أن إفتتاح قسم النساء والولادة ووحدة حديثي الولادة بالمستشفى جاء بعد إجراء الصيانة اللازمة والتطوير والتجهيز وفق أحدث المواصفات .العالمية الطبية .

و ألقيت خلال الإحتفالية كلمات المدير العام للمستشفى وعميد بلدية سرت ورئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى ورئيس وحدة حديثي الولادة ومدير إدارة التمريض بوزارة الصحة وكلمة القيادة العامة أشادت في مجملها بهذه التطورات والتجهيزات للعديد من الأقسام بالمستشفى للرفع من مستوى الخدمات الطبية في مختلف التخصصات

ومن جهتة أفادت رئيس قسم النساء والولادة بالمستشفى د. منى القبي فى تصريح لمراسل وال بسرت عقب الافتتاح أن هدا القسم بعد توسعته بالكامل يضم الان أربعة وستين سريرا طبيا لايواء الحالات المرضية للولادة والعمليات منها تمانية وخمسين إيواء حالات عادية طبيعية وعدد ستة سراير مجهزة عناية فائقة للحالات الحرجة والعمليات القيصرية .

كما يحتوي القسم على تلاثة عيادات طبية مجهزة أحدها للكشف الطبي والمتابعة والدخول للحالات لغرض موعد الولادة وغرفة المناوبة الليلية كما يحوي أيضا صالتين للعمليات الطبية مجهزة بالكامل بأحدث التقنيات الطبية الحديثة وغرفتين للاستقبال للحالات وغرفة خاصة للتخطيط للجنين والكشف بعد الولادة

(وال_سرت)