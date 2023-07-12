استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 79.36 دولارا للبرميل.

سنغافورة 12 يوليو 2023( وال ) – استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، إذ عوضت الآمال في زيادة الطلب بالدول النامية وخفض أكبر مصدري النفط في العالم الإمدادات مخاوف من تباطؤ اقتصادي يؤدي إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 79.36 دولارًا للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا إلى 74.82 دولارًا.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء أن يتجاوز الطلبُ العرضَ بمقدار 100 ألف برميل يوميا في 2023 وبواقع 200 ألف في 2024.

وتترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية اليوم بحثًا عن دلائل على توقعات أسعار الفائدة، والتي يمكن أن يؤدي ارتفاعها إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

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