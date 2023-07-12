انخفاض واردات إسبانيا من الغاز المسال 22.5% في شهر يونيو الماضي

مدريد 12 يوليو 2023 م 0 وال ) واصلت واردات إسبانيا من الغاز المسال انخفاضها في يونيو/حزيران 2023، إذ سجلت تراجعًا بنسبة 22.5% إلى نحو 21.3 تيراواط/ساعة، لتمثّل 74.6% من إجمالي واردات الغاز.

وأظهرت بيانات، نشرتها أمس الثلاثاء منصة “إل إن جي برايم” (LNG Prime). ، أن الغاز الروسي جاء في صدارة الإمدادات، مع استمرار الشحنات من الجزائر ومصر وقطر، في حين انخفضت الواردات من أميركا ونيجيريا.

وفي سياقٍ متصل، أفرغت محطات تغويز الغاز المسال الـ6 العاملة في إسبانيا 23 شحنة الشهر الماضي، أي أقلّ بـ6 شحنات مقارنةً بشهر يونيو/حزيران 2022، وفقًا لشركة إيناغاز.

وحافظت روسيا على مكانتها بوصفها أكبر مورّد للغاز المسال إلى إسبانيا في يونيو/حزيران مع 7.67 تيراواط/ساعة، بانخفاض من 8.75 تيراواط/ساعة العام الماضي (2022).

وتدير إيناغاز شبكة كبيرة من خطوط أنابيب الغاز، ولديها 4 محطات لاستيراد الغاز المسال في برشلونة وويلفا وقرطاجنة وخيخون. كما أنها تمتلك 50% من محطة تغويز الغاز “بي بي جي” في بلباو، و72.5% من محطة ساغونتو، في حين تدير شركة ريغانوسا محطة موغرادوس.

وتأتي الأحجام التي استوردتها الشركة الإسبانية، بموجب عقد طويل الأجل وقّعته عام 2013 مع تحالف دولي بقيادة شركة نوفاتيك، أكبر منتج روسي مستقل للغاز، وبدأت في استغلالها عام 2018.