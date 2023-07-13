مجلس حقوق الإنسان يقر مشروع قرار يدين حرق المصحف الشريف والإساءة للمقدسات الدينية

جنيف 12 يوليو 2023 م (وال) – أقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء في جنيف على مشروع قرار تقدمت به دول منظمة التعاون الإسلامي لإدانة أعمال الكراهية الدينية مثل حرق المصحف الشريف.

وصوت على هذا القرار 28دولة لصالح المشروع وعارضته 12 دولة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وامريكا ، بينما امتنعت 7 دول عن التصويت أغلبها من أميركا اللاتينية.

ومن أبرز ما جاء في مشروع القرار إدانة كل عمل متعمد علني يستهدف المقدسات خصوصا حرق نسخة من القرآن الكريم، كما نص على وجوب اعتماد الدول قوانين وتشريعات لملاحقة من يرتكب أفعالا تذكي روح العداء للإسلام ولعموم الأديان، وهو ما دفع الدول الغربية لرفض مشروع القرار.

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