مدير جهاز إدارة المدن التاريخية يناشد الجهات المختصة بتقديم الدعم اللازم لترميم المدينة القديمة "القطرون" .

بنغازي 12 يوليو 2023 (وال)- ناشد مدير جهاز إدارة المدن التاريخية “القطرون” ” محمد الحبيب ” الجهات الحكومية وغير الحكومية بالإسراع في تقديم الدعم المادي والفني لإعادة ترميم المدينة القديمة القطرون .

وقال مدير جهاز إدارة المدن التاريخية لوكالة الأنباء الليبية ” أن المدينة القديمة القطرون تعد من المدن القلائل في مناطق الجنوب الغربي لليبيا التي لازالت معالمها باقيه رغم الظروف القاسية التي مرت عليها والاهمال الذي طالها “

وتابع ” المدينة هجرها سكانها في نهايه سبعينيات القرن الماضي وتركت للإهمال فتره طويله من الزمن بالرغم من العديد من المحاولات من قبل الأهالي لإعادة ترميمها ولكن للاسف كل المحاولات باءت بالفشل لانها لم تجد جهه رسمية تتبنى عملية إعادة الصيانة لهذه المدينة القديمة لتكن واحدة من أهم المدن التاريخية القديمة في ليبيا ” ..

وأضاف “محمد الحبيب” أن سكان القطرون تكاثقوا لمحاولة إعادة صيانها وترميمها وقاموا بجمع العديد من التبرعات من بعض الخيرين من اهل هذه المنطقه وانطلقت بدايه الترميم هذه قبل أربعة اشهر ” استكملت المرحلة الاولي منها وهي فتح الشوارع الرئيسيه وترميم المدخل الرئيسي للمدينة واعادة صيانة مساجدها العريقة وهذه الخطوة ساهمت في تشجيع الاخرين في زياده دفع التبرعات والمساهمه بجهدهم ومالهم لاستكمال باقي مراحل الترميم .

وأشار إلى أن المواد الخام المعتمده في الترميم هي في الأساس موجودة في مدينة القطرون وهي نفس المواد التي استخدمت قديما في بناء المدينه والان يتم إعادة بناء المدينه القديمه بنفس الحجاره والطين وجذوع النخيل والجريده التي تم استخدامها سابقا في عمليات البناء. وقال ” أشرفنا على الانتهاء من المراحل الأولى من عملية الترميم للشوارع الرئيسيه وبعض البيوت والساحات وكانت الخطه في عمليه الترميم هي البدايه بالبيوت التي لا زالت بحاله جيده وهذا ساهم مساهمة كبيره في سرعة انجاز العمل للبيوت اللي كانت بحاله جيده وفي نفس الوقت وفر علينا العديد من الاموال واستطعنا في هذا الزمن وبهذه الاموال انجاز ما يقارب نصف العمل في اتمام عمليه الترميم ولازال النصف الاخر تحت الانجاز .

وأوضح الحبيب أنه من المتوقع الانتهاء من عملية الترميم خلال عشرة أشهر او سنة ،منوها إلى أن عملية الترميم ستساهم في المستقبل في تنشيط عمليه السياحه في ليبيا ورفع المستوى الاقتصادي للمواطن الليبي.

واكد الحبيب ان الهدف من إعادة ترميم وصيانة المدينة القديمة القطرون هو أن تكون مستقبلا وجهة سياحية ومتحف دائم لما تحتوي عليه المنطقة من مقتنيات شعبية وثراتية وكل شيء يتعلق بتاريخ وثقافة وأصالة وثرات أهل القطرون وضواحيها وايضا ستكون مكان دائم لإقامة المهرجانات والبزارات الثراثية والاحتفالات بالاعياد الدينية كما كانت في السابق .

وال بنغازي ..