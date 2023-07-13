قادربوه يبحث مع وكيلة التعليم للشؤون التربوية ملف التعليم الخاص.

طرابلس12 يوليو 2023م(وال)-بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه اليوم الاربعاء مع وكيلة وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية مسعودة الأسود ملف التعليم الخاص بحضور وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام على الماقوري .

وأكدت وكيلة وزارة التعليم خلال الاجتماع أن آلية التراخيص وأذن المزاولة التي تمنح من قبل وزارة الاقتصاد تمت بالمخالفة للشروط القانونية والتربوية الصحيحة لعدة مدارس التى يستوجب توافر كامل الشروط المنصوص عليها قانونياً.

بدوره قال رئيس الهيئة عبدالله قادربوه إن هذا الاجتماع هو لمناقشة ملف التعليم الخاص لمواجهة التجاوزرات المستمرة والاستعدادات لبداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 م وجاهزيتها في ظل عدم توافر كامل الشروط لعدة جامعات ومدارس خاصة,لافتا إلى أن الاجتماع جاء لكثرة الشكاوى من قبل أولياء الامور فيما يتعلق بالمدارس الخاصة

وشدد رئيس الهيئة بأنه سيتم إقفال أى مدرسة لاتلتزم بكافة الشروط التعليمية والفنية والتربوية والمنهجية,مؤكدا أنه ستكون هناك زيادة في عدد لجان المتابعة لهيئة الرقابة لمتابعة المدارس الخاصة التى لم تمتثل لكافة الضوابط القانونية.

وأكد المجتمعون أن مسؤولية التعليم للقطاعين العام والخاص يجب أن تكون ضمن أولويات الحكومة والجهات الرقابية للحد من ظاهرة التزوير فى اصدار الشهادات التعليمة وخصوصا من القطاع الخاص.

كما اتفق الجميع على تكاثف الجهود بين الجهات الثلاثة هيئة الرقابة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل بشأن عدم التهاون مع أى جهة تخالف الشروط القانونية في العملية التربوية والتعليمية ,وفقا لهيئة الرقابة الادارية على صفحتها بفيسبوك.