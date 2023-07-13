رئيس الهيئة العامة للاتصالات يبحث مع السفير الإيطالي المشاريع المشتركة.

طرابلس 12 يوليو 2023م(وال)- بحث رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية المهندس عبدالباسط الباعور اليوم الأربعاء مع سفير ايطاليا لدى ليبيا ” جيانلوكا ألبيريني تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة.

وحسب الهيئة العامة للاتصالات فقد تناول اللقاء بحث تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة والخطط التنفيذية وفق الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وجوانب التعاون والشراكة بين ليبيا وايطاليا في مجالات الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتأهيل القدرات وتبادل الخبرات بين البلدين .

وحضر اللقاء كل من مدير عام الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات و مدير عام الادارة العامة لتطوير القطاع و نائب مدير عام مركز تقنية المعلومات,إضافة إلى كل من مدير المكتب التجاري والاقتصادي بالسفارة الايطالية ومدير مكتب الشرطة المالية في السفارة.