باتيلي يدعو إلى تعزيز التوافق وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ليبيا.

طرابلس 12 يوليو 2023م(وال)- أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بالنهج التشاوري والشامل الذي تبناه المجلس الرئاسي في إدارة الملف الاقتصادي، قائلا إنه يقدم مثالا يحتذى به في المسارات الأخرى.

جاء ذلك في تغريدة له نشرها على حسابه بتويتر بعد لقاءه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الاربعاء.

وقال باتيلي التقيت اليوم في طرابلس برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، واستعرضت وإياه مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا.

وحثَّ باتيلي جميع الجهات والأطراف السياسية والأمنية في ليبيا على تبني نفس المقاربة التشاورية والشاملة، وتعزيز التوافق وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية شاملة.