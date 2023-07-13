المشري وباتيلي يناقشان المشاكل والصعاب التي قد تواجه القوانين الانتخابية وسبل تدليلها.

طرابلس 12 يوليو 2023م (وال ) – بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم الأربعاء مع رئيسَ بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باثيلي” المشاكل والصعاب التي قد تواجه القوانين الانتخابية وسبل تدليلها.

وناقش اللقاء الذي عقد في طرابلس سبل تعزيز المسار الانتخابي عبر العمل بآلية تشاورية؛ بغية الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى بعض المشاكل والصعاب التي قد تواجه القوانين الانتخابية وسبل تدليلها.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى سبل الوصول لخارطة طريق تفضي إلى انتخابات في أقرب الآجال بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”.

وثمن المبعوث الأممي الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للدولة في إنجاح المسار الانتخابي لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.

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