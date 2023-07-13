اختتام دورة تدريبية في (وال) لتحقيق التواصل بين الأجيال والرفع من مهارات المتدربين وصقل مواهبهم

طرابلس 13يوليو 2023 (وال) – قال رئيس مجلس إدارة وكالة الانباء الليبية ” عبد الباسط أبو دية ” إن الدورة التدريبية الأولى للعام 2023 التي نظمتها (وال) على مدى الأسبوعين الماضيين لـ 15 من الموظفين المنسبين لإدارة التحرير العام في مجال فنون كتابة الخبر تُعتبر النواة الأولى لتحقيق التواصل بين الأجيال والرفع من مهارات المتدربين وصقل مواهبهم.

وأكد أبودية في كلمة له في احتفال أقيم مساء اليوم الأربعاء بقاعة التحرير بمقر الوكالة الرئيسي في طرابلس بعد أن حيا المشاركين في الدورة لما أبدوه من التزام وإصرار على خوض هذا المجال وتطوير مهاراتهم وبناء الثقة بالنفس، وتحسين مستواهم المهني، أن هذه الدورة سيفتح الباب لدورات عديدة لتطوير العمل الصحفي بالوكالة على أسس مهنية للمساهمة في تطوير المشهد الإعلامي الليبي ومواجهة كافة التحديات التي تفرضها ثورة المعلومات والإتصال..

وأكد المدير العام لوكالة الأنباء الليبية، إبراهيم هدية المجبري،من جهته، أن هذه الدورة الواعدة تعتبر باكورة لدورات تدريبية قادمة للعودة بالمؤسسة إلى خوض غمار المنافسة الشريفة في الفضاء الإعلامي الليبي.

وأعرب عن سعادته لحضور اختتام هذه الدورة متمنيا ان تؤتي ثمارها ويُلمس قطافها في القريب العاجل في موقع الوكالة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي موجها بالمناسبة ثلة من النصائح للمتدربين حول كيفية الالتزام ببروتوكول الصحفي والعمل الصحفي.

وأضاف المجبري ان هذه الدورة ومثيلاتها القادمات ستعيد مؤسسة وال إلى دورها الفاعل والقوي في إيصال الخبر الليبي إلى المواطن وتوزيعه في الخارج وفق الأسس المهنية مؤكدا التزام وال بالمصداقية والحياد في نقل الخبر وكتابة التقارير والتحقيقات الصحفية.

وأعلن أن مجلس إدارة الوكالة اتخذ مجموعة قرارات يراها هامة ستخلق نقلة نوعية للوكالة خاصة بعد دمج غرفتي الاخبار في بنغازي وطرابلس في غرفة تحرير مشتركة، وإنشاء مركز خاص بالتدريب والتطوير ومركز للأرشيف للحفاظ على أرشيف الدولة الليبية.

وأضاف المدير العام لوال أن الدورة لم تنته في الواقع وانما بدأت مراحل اخرى من التدريب والتطوير مؤكدا استعداد مجلس الإدارة لتذليل كافة الصعوبات وكل العراقيل التي ستواجه الصحفيين في الوكالة.

وأضاف أن الإدارة العامة ستدفع باتجاة أن تكون الدورات اللاحقة اكثر تخصصا وأكثر توسعا فيما يتعلق بفنون الصحافة ومهاراتها.

وأشار المجبري إلى انه بالتزامن مع انتهاء الدورة في طرابلس تبدأ دورة تدريبية في بنغازي في اللغة العربية وفنون الإلقاء في إطار دعم وتطوير راديو (وال) الذي انطلق بثه من مدينة بنغازي.

واستهدفت الدورة التي أشرف عليها مستشار التدريب بـ (وال) علي الدلالي، 15 عنصرا من المنسبين حديثا لإدارة التحرير العام وقسم المندوبين تلقوا على مدى أسبوعين دروسا نظرية وتدريبات عملية على فنون كتابة الخبر وإجراء مقابلة صحفية ميدانية مع مسؤول من جهاز المدينة القديمة وتصريح صحفي مع رئيس الجمعية الليبية للآداب والفنون إلى جانب تنمية اللغة الصحفية للمتدربين وتحسيسهم بأهمية المصداقية في نقل الخبر وتحديد مصادره.

(وال) ..