الدول الإفريقية الأطلسية تتفق على تطوير شراكتها لتوطيد الاستقرار والازدهار.

الرباط 13 يوليو 2023 م ( وال ) – اعتمد الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية في ختام أعماله أمس الأربعاء في العاصمة المغربية الرباط، “إعلان الرباط الثاني”، والذي يؤكد الالتزام السياسي للدول الأعضاء بتطوير شراكتهم الهادفة إلى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي من أجل توطيد السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

وشدد البيان، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية الأولويات الاستراتيجية لبرنامج العمل لدعم الاندماج والتنمية المشتركة في المنطقة، والتي تتضمن حوارًا سياسيًا وأمنيًا حول مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقرصنة البحرية والهجرة غير الشرعية، والاقتصاد الأزرق، والربط البحري والطاقة، والتنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها.

وأشار البيان إلى أهمية تضافر الجهود وإقامة علاقات شراكة مع مبادرات تعاون أخرى لبلدان جنوب وشمال المحيط الأطلسي، بما في ذلك مبادرة الولايات المتحدة بشأن تعزيز التعاون في المحيط الأطلسي، بشكل يعزز وقع الآثار الإيجابية للتعاون على الاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

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