البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يدعو لانضمام رومانيا وبلغاريا لمنطقة ​​​​​​​"شنغن".

بروكسل 13 يوليو 2023 (وال) – أصدر البرلمان الأوروبي قرارا دعا فيه مجلس الاتحاد الأوروبي إلى الموافقة على انضمام رومانيا وبلغاريا إلى منطقة “شنغن” بنهاية العام الجاري.

وذكر البرلمان في بيان ان القرار الذي تبناه بأغلبية 526 عضوا مقابل اعتراض 57 عضوا وامتناع 42 عن التصويت يشدد على أن البلدين استوفيا بالفعل المتطلبات اللازمة للانضمام الى منطقة “شنغن”.

واضاف ان القرار يعرب في الوقت نفسه عن أسفه لرفض المجلس الأوروبي في ديسمبر الماضي عضوية رومانيا وبلغاريا دون تقديم أي مبرر قانوني يتعلق بمعايير الانضمام.

وأكد القرار أن وجود رومانيا وبلغاريا خارج منطقة (شنغن) يثقل كاهل الشركات وسكان البلدين اجتماعيا واقتصاديا.

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