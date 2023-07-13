لجنة شؤوون المرأة والطفل بمجلس النواب تنظم ورشة عمل حول (( قانون مناهضة العنف ضد المرأة )) ببنغازي .

بنغازي 13 يوليو 2023.م ( وال ) – نظمت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة “انتصار شنيب ” أمس الاربعاء ورشة العمل الثانية حول ” قانون مناهضة العنف ضد المرأة ” بمقر ديوان المجلس ببنغازي .

وقالت ” شنيب ” في تصريح نشرته على الصفحة الرسمية للمجلس بالفيسبوك (( إن هذه الورشة تأتي استكمالًا للنقاشات و لإبداء الملاحظات و المقترحات على مشروع القانون ، مضيفة بأنه سيتم تنظيم ورشة عمل الفترة المُقبلة بالمنطقتين الغربية والجنوبية ، وذلك لأخذ الملاحظات بها على مشروع القانون قبل إحالته لمجلس النواب )) .

وحضر ورشة رئيس كتلة برلمانيات من أجل ليبيا السيدة ” حليمة الصادق ” وعدد من القانونيين والبُحاث الاجتماعيين والنفسيين.

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