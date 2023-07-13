المجر: أوكرانيا غير مستعدة لتكون عضوا فى الناتو

فيلينيوس 13 يوليو 2023 م ( وال ) أعلن وزير الدفاع المجرى، “كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي ” ، أن أوكرانيا لم تتلق دعوة للانضمام إلى الناتو لأنها غير مستعدة لذلك.

وقال “سالاي بوبروفنيتسكي “، في كلمة مصورة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، إن “أوكرانيا لم تحصل على الدعوة للانضمام إلى الناتو هذه المرة لأن الوضع غير مناسب، كما أن أوكرانيا غير مستعدة لتكون عضوا في الناتو”.

يأتي ذلك فيما أقرت قمة الناتو في فيلنيوس برنامجا طويل الأمد لدعم أوكرانيا، فضلا عن تشكيل مجلس الناتو – أوكرانيا، وإعفائها من تنفيذ شروط خطة العمل للحصول على العضوية في الناتو. حيث أكد الحلف أن أوكرانيا سيكون بوسعها الانضمام إلى الناتو عندما يعتبر الحلفاء أن الظروف مناسبة لذلك، وأنها تلبي كافة معايير الحلف.

ولم يوجه الناتو دعوة رسمية إلى كييف للانضمام إليه. كانت المجر قد اتهمت أوكرانيا بانتهاك حقوق الأقلية المجرية في البلاد، حيث أكدت أنها لن تؤيد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو الناتو، حتى استعادة حقوق المجريين.