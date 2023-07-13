الهجرة الدولية : نزوح أكثر من 3 ملايين شخص في السودان خلال 3 أشهر من القتال.

جنيف 13 يوليو 2023 (وال) – أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تجاوز عدد السودانيين المُهجّرين بسبب الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان عتبة الثلاثة ملايين نازح ومُهجّر. وأوضحت المنظمة نزوح أكثر من 2.4 مليون شخص داخليا ، بينما فر أكثر من 730 ألفاً إلى البلدان المجاورة . وقد فر معظمهم هربا من الحرب ، التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر ، إما من العاصمة الخرطوم، محل تركّز الصراع بين الجيش و قوات الدعم السريع شبه العسكرية ، أو من دارفور ، حيث تصاعد العنف الموجّه عرقياً. ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن السودان قد ينزلق إلى حرب أهلية ، مع فشل جهود الوساطة الإقليمية والدولية.

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