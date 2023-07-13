الأمم المتحدة تعتبر الوضع الإنساني في إفريقيا الوسطى كارثي

بانجي 13 يوليو 2023 م ( وال ) ناشدت “فالنتين روجوابيزا ” ، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لجمهورية إفريقيا الوسطي “مينوسما”، الجماعات المسلحة والشباب الذين يحملون السلاح، بنزعها والدمج مع الشعب، لا يوجد حل في العنف، الخناق يضيق ويجب الاختيار”.

وقالت “فالنتين روجوابيزا ” في مؤتمر صحفى، إن المساعدات الإنسانية للاجئين والسكان المحليين محدودة للغاية، موضحًة بأن في أول الشهر الجارى وصل 533 مليون دولار لصالح 30% من السكان، ويلزم مساعدة 2.4 مليون من الأشخاص الأكثر ضعفًا خلال هذا العام.

وأعربت ، عن حزنها مما يحدث في البلاد، من سوء الوضع الإنسانى وسوء تقديم المساعدات الإنسانية الدولية لصالح اللاجئين. وقالت إن من الضرورة، فصل الانتخابات المحلية البلدية والإقليمية، علي تأجيلها وآخرها عام 1988، على أن هذه الانتخابات “أساسية وتشكل إحدى ركائز اتفاقية السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى”.

وأضافت بقولها أن المنظمة مازالت تسعي لتوطيد الأعمال لصالح السلام والاستقرار والتنمية لجمهورية أفريقيا الوسطى، من خلال التعبئة المستمرة لجميع مكوناتها في كل من بانجي والمحافظات وما حولها.

يأتي ذلك فيما قدم “فوستين أرشانج تواديرا “، رئيس افريقيا الوسطى، مسودة إلي القيادة الوطنية لحملة الاستفتاء، التي تساعده للترشح لولاية ثالثة، من خلال التغيير الدستورى، مما يأهله بدلا تواجده في الحكم من 5 إلى 7 سنوات دون قيود.