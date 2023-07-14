ليبيا نيوز

وزيرة العدل تبحث مع سفير روسيا لدى ليبيا تعزيز التعاون القضائي .

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 13 يوليو 2023م (وال)- بحثث وزيرة العدل “حليمة إبراهيم ” مع السفير الروسي لدى ليبيا ” حيدر رشيد عبد الله” تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.

وأكدت الوزيرة خلال اللقاء على  التعاون المشترك بين وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ووزارة العدل الروسية وتعزيز العمل في المجالات القانونية، وتبادل الخبرات والتدريب ولاسيما في مجال الشرطة والخبرة القضائية.

من جانبه قال السفير الروسي إن التعاون الليبي الروسي يعدُ تعاونا بناء يهدف إلى ترسيخ التعاون القانوني خصوصاً أن هناك أوجه شبه في المنظومة العدلية حيث يعتبر جهاز الشرطة القضائية الروسي تابعاً لوزارة العدل الروسية على غرار ما عليه الحال في ليبيا، مضيفاً أن هذا اللقاء سيثمر عن تبادل الخبرات والتجارب القانونية بين البلدين, وفقا لوزارة العدل على صفحتها الرسمية.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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