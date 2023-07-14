ليبيا نيوز

لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب تصدر بيانا بشأن حادثة خطف الوزير السابق ( فرج بومطاري ) .

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بنغازي 13 يوليو 2023م ( وال )- قالت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب اليوم الخميس في بيان أنها تتابع بقلق حادثة خطف وزير سابق في حكومة الوفاق الوطني ” فرج بومطاري  .

   وجاء في بيان للجنة نشر اليوم ( إن عملية الخطف والحجز التي تمت بمدينة طرابلس من قبل جهاز الامن الداخلي بحق ” بومطاري ”  ، تعد جريمة مخالفة للقانون وتعديا على الحريات العامة وحقوق الانسان ، خاصة أن الجهة التي قامت بها تعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون احترامه ) .

       ودعت اللجنة إلى إطلاق سراحه دون قيد او شرط وفي حال لم يتم ذلك ستضر لاتخاذ مايلزم من اجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الانسان  .

    …( ول )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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