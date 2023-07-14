لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب تصدر بيانا بشأن حادثة خطف الوزير السابق ( فرج بومطاري ) .

بنغازي 13 يوليو 2023م ( وال )- قالت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب اليوم الخميس في بيان أنها تتابع بقلق حادثة خطف وزير سابق في حكومة الوفاق الوطني ” فرج بومطاري .

وجاء في بيان للجنة نشر اليوم ( إن عملية الخطف والحجز التي تمت بمدينة طرابلس من قبل جهاز الامن الداخلي بحق ” بومطاري ” ، تعد جريمة مخالفة للقانون وتعديا على الحريات العامة وحقوق الانسان ، خاصة أن الجهة التي قامت بها تعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون احترامه ) .

ودعت اللجنة إلى إطلاق سراحه دون قيد او شرط وفي حال لم يتم ذلك ستضر لاتخاذ مايلزم من اجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الانسان .

…( ول )…