النيابة العامة تأمر بحبس مدير سابق لشركة خدمات الطرق السريعة .

طرابلس 13 يوليو 2023م(وال)-أمرت النيابة العامة بحبس مدير تنفيذي سابق لشركة خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية احتياطيا بتهمة الاختلاس..وقال مكتب النائب العام إن نائب النيابة، بمكتب النائب العام بحث واقع تصرف مسؤول الشركة في بعض أصولها العقارية ؛ فاستدل على صحة إجراء التصرف في الأصل دون تحصيل ثمن كلفته وانكشف له واقع اختلاس منقولات مملوكة للشركة تبلغ قيمتها250 ألف دينار.

كما تم حسب المكتب إتخاذ إجراءات غير مشروعة ترتب عنها التسليم بمديونية بلغت ثلاثة ملايين وستمائة ألف دينار ,فانتهى المحقق إلى حبس المدير التنفيذي احتياطياً على ذمة القضية.