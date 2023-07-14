البعثة الدولية تعبر عن انزعاجها من عمليات الخطف للمواطنين والشخصيات العامة في ليبيا.

طرابلس 13 يوليو 2023م (وال)-أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان نشرته على صفحتها بفيسبوك اليوم الخميس إن تقارير وردت في 12 يوليو عن اعتقال وزير المالية السابق، فرج بومطاري، في مطار أمعيتيقة واقتياده إلى مكان مجهول. واليوم، تشير التقارير إلى أن خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة قد مُنعوا من السفر في نفس المطار.

وتابعت البعثة أن من شأن هذه الأعمال أن تنتج مناخًا من الخوف، وأن تزيد من التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل. كما أن لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية. علاوة على ذلك، فإن استمرار هذه السلوكيات لا يمكن أن تساعد على المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيانها السلطات الليبية والتشكيلات الأمنية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في جميع المزاعم المتعلقة بعمليات الاحتجاز والاختطاف خارج نطاق القانون، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة,مطالبة السلطات المعنية وكافة الفاعلين إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وعبرت البعثة أيضا عن قلقها البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اختطاف بومطاري,مؤكدة أن هذا من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي, وطالبت بإنهاء الإغلاق على الفور، والكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع القادة السياسيين والأمنيين والاجتماعيين إلى الامتناع عن أي شكل من أشكال التصعيد بما في ذلك استخدام خطابات التحريض.

وحثث البعثة الجميع بالتزام الهدوء وضبط النفس وتجنب أي إجراءات أحادية الجانب,قائلة إن ليبيا لا تتحمل المزيد من الانقسام أو التدهور في الأوضاع.