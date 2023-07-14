مخاوف بريطانية من اختراق الصين لمختلف قطاعات اقتصاد البلاد .

لندن 13 يوليو 2023 م (وال) ـــ نسبت صحيفة “ديلي تلغراف” الى تقرير مخابراتي تحذيره من اختراق صيني لمختلف القطاعات الاقتصادية البريطانية .

وأوضح موقع الصحيفة على شبكة المعلومات الدولية أن لجنة المخابرات والأمن في البرلمان البريطاني، أصدرت تقريراً رسمياً يُحذّر بشدّة مِن (نجاح الصين في اختراق كل قطاعات الاقتصاد البريطاني)، وان اللجنة اعتبرت طموحات بكين العالمية (أكبر خطر على المملكة المتحدة) ، استنادا الى تحذير عدد من النواب البريطانيين من نجاح الصين في اختراق كل قطاعٍ من قطاعات الاقتصاد البريطاني، وأنّها (اشترت أو استمالت الجامعات في بريطانيا بشكلٍ فعّال في الوقت الذي كانت الحكومة البريطانية بطيئةً في التنبّه للرد على التهديد الذي تشكله بكين) .

وجاء في التقرير : انّ جهاز استخبارات الدولة الصيني (يستهدف بريطانيا ومصالحها بشكلٍ واسع وقوي)، ويسعى للسيطرة على الأصول الصناعية والمدنية الرئيسية للطاقة النووية في المملكة المتحدة.

ولفت التقرير المختص إلى أنّ (حجم الصين قد مكنّها، إضافةً إلى طموحها وقدرتها، من اختراق كل قطاع من قطاعات اقتصاد المملكة المتحدة بنجاح .. واستخدام أموالها ونفوذها لاختراق أو شراء الأوساط الأكاديمية، وذلك من أجل ضمان تقديم روايتها الدولية) .

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