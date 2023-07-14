صندوق النقد الدولي يوافق اليوم على دفع 189 مليون دولار لزامبيا .

واشنطن 13 يوليو 2023 م (وال) ـــ أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على صرف مبلغ 189 مليون دولار على الفور لزامبيا بعد مراجعته الأولى لبرنامج قرض قيمته 1.3 مليار دولار.

وذكرت وكالة “رويترز” أن قرار اتخذ في اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بعد أن توصل ثاني أكبر منتج للنحاس في إفريقيا إلى اتفاق الشهر الماضي مع حكومات في الخارج بما في ذلك الصين لإعادة صياغة نحو 6.3 مليار دولار من ديونها الخارجية.

ونقلت “رويترز” عن بيان المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، “كريستالينا جورجيفا” جاء فيه : (سيكون الانتهاء السريع والتوقيع على مذكرة التفاهم مع لجنة الدائنين الرسمية “OCC”).