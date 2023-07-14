بمشاركة وزارة الثقافة.. اختتام أعمال الندوة الاقليمية الإفتراضية حول الإرث الطبيعي بما فيه التنوع البيولوجي والإرث الجيولوجي .

بنغازي 14 يوليو 2023 (وال)- اختتمت الخميس أعمال الندوة الاقليمية الإفتراضية عبر تطبيق زووم والموجهة للإعلاميين في الوطن العربي حول “الإرث الطبيعي بما فيه التنوع البيولوجي والإرث الجيولوجي” .

ونظمت الدورة في سياق برنامج علوم الايكولوجيا والأرض لدى مكتب اليونسكو بالقاهرة؛ لتركز على التعريف بمحميات المحيط الحيوي والحدائق الجيولوجية التابعة لليونسكو، والإدارة الشاملة للمخاطر الطبيعية المتعددة.

يشار إلى أن هذه الندوة الإقليمية كانت قد بدأت اعمالها يوم الإثنين 10 يوليو الجاري، وتمت بالتنسيق بين اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم، وشاركت فيها وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، من خلال الخبير الإعلامي الأستاذ طارق الجحاوي.

واستهدفت الندوة تزويد قطاع الإعلام بالمعلومات الأساسية حول حماية التنوع البيولوجي والإرث الجيولوجي في سياق المنهجية المتبعة من قبل اليونسكو ولتقديم دور هذه المواقع في تطبيق أهداف التنمية المستدامة وتقوية الرابط بين الإنسان، وتعريف القراء والمهتمين والمتخصصين في مجال الإعلام والصحافة بالدور الذي تلعبه هذه المواقع واهميتها في التنمية المستدامة، إضافة لإدراج المخاطر الطبيعية على هذه المواقع في برامج وفعاليات قطاع الإعلام والصحف والأخبار؛ للمتابعة الفعالة أثناء الأزمات.

وتضمَّنت الندوة التي أقيمت على مدى أربعة أيام عقد محاضرات حيث قدمت في اليوم الأول المتخصصة الإقليمية في برنامج علوم الإيكولوجية والارض بمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، الدكتورة، ” إلسا ستوت ” محاضرة للتعريف بمحميات المحيط الحيوي والحدائق الجيولوجية التابعة لليونسكو.

وقدم في اليوم الثاني الهندي ” رجيب شو “الأستاذ في كلية الدراسات العليا للإعلام والحوكمة في جامعة كيو في اليابان، ورئيس فريق الأمم المتحدة الاستشاري للتكنولوجيا العلمية لآسيا والمحيط الهادئ (APSTAG) ،محاضرة بعنوان: مقدمة للحد من مخاطر الكوارث، والمخاطر الرئيسية ، وجدول الأعمال العالمي، عرض فيها المفاهيم الأساسية: الحد من المخاطر الحضرية، ودور الإعلام في الحد من مخاطر الكوارث،

وفي اليوم الثالث، عرض ” رجيب شو، ” محاضرة تناولت التكيف مع تغير المناخ، والأخطار البيولوجية والأوبئة العالمية، وتسبب الأخطار الطبيعية في حدوث كوارث تكنولوجية (ناتيك)، والعلوم والتكنولوجيا والحد من مخاطر الكوارث

واختتم أعمال اليوم الرابع” رجيب شو ” بمحاضرة حول العمل الجماعي على دور الإعلام في الحد من مخاطر الكوارث، عقبها عرض جماعي ومناقشات وتقديم ملاحظات المشاركين.

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