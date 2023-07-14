امريكا تقدم ( 100 ) مليون دولار للاستجابة لأزمة الغذاء العالمية.

واشنطن 14 يوليو 2023 م ( وال ) – أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم (الخميس) عن تقديم بلاده مبلغا أوليا قدره 100 مليون دولار للاستجابة لأزمة الغذاء العالمية.

وفي بيان له أوضح الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة ستركز هذه المساعدة في البداية على القارة الأفريقية “وسيشمل (ذلك التركيز) رسم خرائط التربة وتحليلها وتعزيز إدارة المزارع بشكل أفضل وتخفيف آثار الجفاف كما أنه سيعزز أصناف المحاصيل المقاومة لتغير المناخ والآفات والطقس القاسي والأمطار المتغيرة”.

وقال إن الولايات المتحدة: “بهذه المساعدة تواصل دعم برامج التنمية الزراعية الحيوية، نحن ملتزمون أيضا بالشراكة مع المجتمع الدولي في مبادرات الأمن الغذائي التي تؤدي إلى محاصيل متكيفة ومغذية وتربة صحية للزراعة المستدامة”.

و أضاف بلينكن أن الطلب العالمي على الغذاء سيزداد بأكثر من 50 في المئة في عام 2050 ولكن بسبب تغير المناخ يمكن أن تنخفض غلات المحاصيل الزراعية الرئيسة خلال الفترة ذاتها” محذرا من أن”هذا المزيج الخطير قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاجتماعية والتوترات السياسية والصراع.

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