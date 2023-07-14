ليبيا نيوز

قوات الاحتلال تطلق الغاز السام على الفلسطينيين ببلدة سبسطية غرب نابلس.

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

نابلس 14 يوليو 2023 ( وال ) – أصيب ( 20 ) فلسطينيا بالاختناق، في بلدة سبسطية شمال غربي محافظة نابلس، في أعقاب إطلاق قوات الاحتلال الغاز السام صوب المواطنين.

وقالت مصادر فلسطينية في البلدة، إن عشرات الجنود اقتحموا سبسطية عند منتصف الليل واعتدوا على مواطنيها.

   وأفادت مصادر في الهلال الأحمر بأن ( 20 ) مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز السام، بينهم مسنة.

يشار إلى أن بلدة سبسطة تتعرض بشكل متكرر للاقتحام من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما تسعى سلطات الاحتلال للسيطرة على المنطقة الأثرية في البلدة وإغلاقها وفقالوكالة الانباء الفلسطينية  وفا . 

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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