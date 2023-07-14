إختتام الدورة التدريبية حول (( استخدام ومهارات التعامل مع الأجهزة المعملية في تخصص علم امراض الأنسجة بكلية التقنية الطبية صرمان.

طرابلس 14 يوليو 2023 م ( وال ) – اختتمت بكلية التقنية الطبية صرمان أمس الخمس الدورة التدريبية المكثفة حول ( استخدام ومهارات التعامل مع الأجهزة المعملية التي تم توريدها في تخصص علم امراض الأنسجة Histopathology) والتي اشرف عليها مكتب متابعة وتجهيز وتطوير المعامل الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واستهدف الدورة التي قدمها مدرب مختص في علم أمرض الأنسجة عدد من المتدربين المرشحين عن كليات التقنية الطبية من جامعات، بني وليد ، وادي الشاطئ ، صبراتة ، نالوت ، الزنتان ، بالاضافة إلى عدد من الخريجين المتفوقين.

وحضر مراسم الحفل الختامي للدورة رئيس جامعة صبراتة، ومدير مكتب متابعة وتجهيز وتطوير المعامل الجامعية بوزارة التعليم العالي ، ومدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة، ورئيس قسم المتابعة التقنية بديوان الوزارة ، وعميد كلية التقنية الطبية صرمان ، بالاضافة إلى عدد من المهتمين بهذا المجال .

يشار إلى أن يوم الاحد القادم ستنطلق دورة تدريبية مماثله تستهدف متدربين جدد ستقام كذلك بمعمل كلية التقنية الطبية صرمان جامعة صبراتة.

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