( وال سرت ) : إنطلاق فعاليات المهرجان الأول للفروسية الشعبية بمنطقة الوادي الاحمر شرق سرت .

سرت 14 يوليو 2023 (وال) _ انطلقت مساء أمس الخميس فعاليات المهرجان الأول للفروسية الشعبية بمنطقة الوادي الاحمر شرق سرت و الذي أقيم على هامش الملتقى التاسع لقبيلة الزياينة بالمنطقة الوسطى.

وذكرت مصادر اللجنة المشرفة على المهرجان لمراسل ( وال ) بسرت أن فعالياته شارك فية مئات الفرسان الشعبين على صهوات جيادهم الأصيلة يمثلون نوادي الفروسية الشعبية بمناطق سرت واهرواة والنوفلية وبن جواد والعامرة ، وراس الانوف ، و البريقة.

ومن المقرر أن يتواصل المهرجان الذي يجسد اللحمة الوطنية والترابط والمحبة على مدى يومين بالمنطقة .

… (وال_سرت )…