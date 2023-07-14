ليبيا نيوز

( وال سرت ) : إنطلاق فعاليات المهرجان الأول للفروسية الشعبية بمنطقة الوادي الاحمر شرق سرت .

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سرت 14 يوليو 2023 (وال) _ انطلقت مساء أمس الخميس فعاليات المهرجان الأول للفروسية الشعبية بمنطقة الوادي الاحمر شرق سرت و الذي أقيم على هامش الملتقى التاسع لقبيلة الزياينة بالمنطقة الوسطى. 

وذكرت مصادر اللجنة المشرفة على المهرجان لمراسل ( وال ) بسرت أن فعالياته شارك فية مئات الفرسان الشعبين على صهوات جيادهم الأصيلة يمثلون نوادي الفروسية الشعبية بمناطق سرت واهرواة والنوفلية وبن جواد والعامرة ، وراس الانوف ، و البريقة.

   ومن المقرر أن يتواصل المهرجان الذي يجسد اللحمة الوطنية والترابط والمحبة على مدى يومين بالمنطقة .

… (وال_سرت )…

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وكالة الأنباء الليبية

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