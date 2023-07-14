(( وال سرت) ) بلدي سرت يدرس آلية من شأنها الترتيب العاجل لانطلاق مشاريع صيانة عدد من المؤسسات التعليمية بالبلدية ضواحيها خلال الفترة القادمة

سرت 14يوليو 2023 (وال ) _ خصص المجلس البلدي سرت اجتماعه الذي عقده أمس الخميس وبرعاية ودعم من لجنة الاعمار والاستقرار بمجلس النواب لوضع آلية من شأنها الترتيب العاجل لانطلاق مشاريع صيانة عدد من المؤسسات التعليمية بالبلدية ضواحيها .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده عميد البلدية ” مختار المعدني” وحضره مدير مكتب مشروعات المرافق التعليمية سرت ” اسامة محمد” ومندوب عن مراقبة التربية والتعليم سرت “محمود امليطان” ومتابع مشروعات التخطيط بمراقبة تعليم سرت” محمد الزليتني” بالاضافة إلى مدير إدارة المشروعات بالبلدية ” عمر السوداني” وفقا لما أفاد به مراسل ( وال ) بالبلدية اليوم الجمعة.

كما تناول الاجتماع متابعة مشاريع أعمال الصيانة بمدرستي البيان وابن خلدون بسرت والتى تنفدها مصلحة المرافق التعليمية بالوزارة ، اضافة إلى متابعة مقترح عدد من المدارس التعليمية من قبل جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية .

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