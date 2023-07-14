الأرصاد الجوي : طقس صيفي مشمس ومستقر على أغلب مناطق البلاد اليوم الجمعة .

طرابلس 14 يوليو 2023 م. ر ( وال ) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة أن تسود أجواء صيفية ومستقرة معظم مناطق البلاد , مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق .

وأوضح المركز في نشرته اليومية أن المنطقة الممتدة من راس اجدير سرت – سهل الجفارة – الى جبل نفوسة السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على سرت والمناطق المجاورة لها و الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

أما منطقة الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد :- السماء صافية و الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً و درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30-35)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي على مناطق الجبل الأخضر خلال اليومين القادمين.

وحسب الارصاد الجوي منطقة الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادةالسماء صافية و الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.

فيما المنطقة الممتدة من الواحات – السرير – تازربو – حتى الكفرة ستكون حالة السماءصافية والرياح شمالية إلي شمالية شرقية بينما تكون شمالية غربية على الكفرة خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38-40)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.

…( وال ) …