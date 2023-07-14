ليبيا نيوز

الأرصاد الجوي : طقس صيفي مشمس ومستقر على أغلب مناطق البلاد اليوم الجمعة .

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  14 يوليو  2023 م. ر ( وال ) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الجمعة أن تسود أجواء صيفية ومستقرة معظم مناطق البلاد , مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين على أغلب المناطق .

       وأوضح المركز في نشرته اليومية أن المنطقة الممتدة من راس اجدير سرت – سهل الجفارة – الى  جبل نفوسة  السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على سرت والمناطق المجاورة لها و الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-38)مْ ، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين.

     أما منطقة الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد :- السماء صافية و الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً  و درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30-35)مْ, وتسجل ارتفاع تدريجي على مناطق الجبل الأخضر خلال اليومين القادمين.

  وحسب الارصاد الجوي منطقة  الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادةالسماء صافية و الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.

   فيما المنطقة الممتدة من الواحات – السرير – تازربو –  حتى الكفرة ستكون حالة السماءصافية والرياح شمالية إلي شمالية شرقية بينما تكون شمالية غربية على الكفرة خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (38-40)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف خلال اليومين القادمين.

 …( وال ) … 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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