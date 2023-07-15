بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعو الى الكف عن استخدام النفط الليبي في الصراع .

طرابلس 14 يوليو 2023 م (وال) ـــ دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الى (الكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي)

وعبرت البعثة في البيان الصادر عنها والمنشور على صفحتها عبر شبكة المعلومات الدولية ، (عن قلقها البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اختطاف بومطاري) ,مؤكدة أن هذا من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي, وطالبت بإنهاء الإغلاق على الفور .

وأوضح بيان البعثة أن (استمرار هذه السلوكيات لا يمكن أن تساعد على المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية) .

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