الاردن تعلن ان تقليل برنامج الغداء العالمي للمساعدات للاجئين السودريين في الاردن سيسبب معاناة لهم .

عمان 14 يوليو 2023 (وال) – أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي أن برنامج الأغذية العالمي ومنظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة سيقلل المساعدات الحيوية عن اللاجئين السوريين ابتداء من مطلع أغسطس/آب، مشيرا إلى أن ذلك سيتسبب بـمعاناة اللاجئين، مؤكدا على أن الأردن لا يمكنه تحمل هذا العبء.

وقال الصفدي عبر تويتر: نشر امس الخميس إن تقليل برنامج الأغذية العالمي المساعدات الحيوية للاجئين السوريين في الأردن سيسبب معاناة للاجئين السورين

وحث الصفدي برنامج الأغذية العالمي وغيره من المنظمات التي تقلل المساعدات للاجئين السوريين على “التراجع عن قرارها”، وأضاف قائلا: “توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية”.

وتابع وزير الخارجية الأردني: “بلدنا ليس الوحيد الذي يحتضن اللاجئين، يجب على الأمم المتحدة أن تعمل على تحقيق عودة طوعية، وحتى ذلك الحين يجب أن تُبقي منظماتها على الدعم الكافي للاجئين)”.

وأردف الصفدي قائلا: “سنتشاور مع الدول المضيفة (للاجئين) في المنطقة لعقد اجتماع للاتفاق على استجابة مشتركة لتراجع الدعم للاجئين السوريين، بما في ذلك من جانب برنامج الأغذية العالمية والمنظمات الأخرى ولاتخاذ إجراءات لتخفيف وطأة ذلك، لا يمكن لعبء توفير حياة كريمة للاجئين أن يستمر في التحول نحونا وحدنا”.