السفارة الأمريكية لدى ليبيا تعلن دعمها لبيان البعثة الدولية حول الإعتقالات العشوائية.

طرابلس 14 يوليو2023م(وال)- قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا اليوم الجمعة إنها تؤيد وتدعم بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا حول الإعتقالات العشوائية التي جرت مؤخرا ، وردود الفعل الناجمة عنها.

وحذرت السفارة بشدة من أي أعمال من شأنها أن تقود إلى مزيد التوتر وتقوض تطلعات الشعب الليبي، وفق تغريدة للسفارة على حسابها بتويتر.وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت أمس في بيان لها عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا.