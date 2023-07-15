وفد من وزارة الاقتصاد يبحث في اسطنبول سُبل رفع الصادرات الليبية.

اسطنبول 14 يوليو2023م(وال)- بحث وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة مع غرفة تجارة اسطنبول إلغاء التعريفة الجمركية وسُبل رفع الصادرات الليبية بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الوطني .

وشارك في الاجتماع مستشارة وزير الاقتصاد شذر الصيد والقنصل العام الليبي صلاح الكاسح والملحق التجاري بالقنصلية العامة إسطنبول و مدير عام مركز تنمية الصادرات الليبي وعدد من الشركات الليبية المشاركة بمعرض “اف إسطنبول” للغذاء مع غرفة التجارة إسطنبول وعدد من الشركات التركية .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة سُبل رفع الصادرات الليبية بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي الوطني ,إضافة إلى مذكرات التفاهم بين مركز المواصفات القياسية الليبية و معهد المواصفات التركي الموقعة عام 2009 والتي تتضمن رفع كفاءة المنتج الليبي من حيث مواصفات التغليف والنقل حتى تضمن دخوله إلى السوق التركي والأسواق الأوروبية .

وأكدت شذر الصيد حسب وزراة الاقتصاد عبر صفحتها بفيسبوك على ضرورة إعداد مقترح لرفع التعريفة الجمركية على المنتجات الليبية تمهيداً لبحتها مع وزارة التجارة التركية من خلال الإدارات المختصة من الجانبين ,خاصة أن المنتجات التركية تدخل إلى ليبيا بدون التعريفة الجمركية.