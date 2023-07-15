روسيا تؤكد أن مخرجات قمة الناتو لن تؤثر على خططها العسكرية في أوكرانيا .

موسكو 14 يوليو 2023م (وال)- أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مخرجات قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو ” في العاصمة الليتوانية “فيلنيوس”، لن تؤثر على خطط موسكو العسكرية في أوكرانيا .

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو في تصريح “سنواصل تنفيذ كافة المهام العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وسنقوم بتعزيز الجيش والبحرية والقوات الجوية الفضائية الروسية، وتعزيز التكامل مع المنظمات الحليفة التي نشارك فيها”.

وأضاف أن روسيا ستواصل تعزيز علاقاتها مع الشركاء العالميين، معتبرا أن “جميع محاولات الغرب وحلف الناتو لتغيير ذلك ستفشل “.

وكانت قمة الناتو التي عقدت يومي 11 و 12 يوليو الجاري قد اعتمدت برنامجا متكاملا حددت فيه آليات الردع والدفاع في مواجهة التهديدات الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها الدول الأعضاء في الحلف، والتي وصفت بأنها “أكبر عملية لإعادة تشكيل الخطط الدفاعية الأطلسية منذ الحرب الباردة”.