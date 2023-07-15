الأرصاد الجوية : أجواء صيفية مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الساحل بينما رطوبة عالية على أغلب مناطق الشمال.

طرابلس 15 يوليو 2023 م ( وال ) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية،اليوم، السبت أجواء صيفية مشمسة مع درجات حرارة مرتفعة نسبيا،ورطوبة عالية على أغلب مناطق الشمال، حيث درجــات الحرارة القصوى على المناطق الساحلية تتراوح مابين (31-36)مْ ، وعلى مناطق الوسط والجنوب تتراوح مابين (39-45) مْ .

وأوضح المصدر في نشرته اليوية منطقة رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء: السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على بعض المناطق صباح الغد.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط مساء الغد على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً على الساحل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، وتتحول في المساء إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا خلال اليومين المقبلين.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلي شمالية غربية، معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و41 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا وطفيفا خلال اليومين المقبلين.

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