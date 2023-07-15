ليبيا نيوز

رئيس جامعة سبها يلتقى المديرة الإقليمية لفرع اتحاد الأكاديميين العرب في ليبيا .

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها  15 يوليو 2023  (  وال ) – بحث  رئيس جامعة سبها الدكتور ” مسعود الرقيق ”  مع المديرة الإقليمية لفرع اتحاد الأكاديميين العرب في ليبيا الدكتورة ” حميدة محمد عثمان الحضيري” . 

 استكمال لإجراءات للتوقيع على اتفاقية الشراكة العلمية التي جرى توقيعها خلال شهر مايو الماضي  .

وذكر المركز الاعلامى بالجامعة على حسابه للتواصل الاجتماعى بان المديرة الإقليمية لفرع اتحاد الأكاديميين العرب في ليبيا ” اوضحت سبل التعاون المرتقب بالتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات العلمية مابين الجامعة، وفروع الاتحاد كافة في دول : الأردن، والعراق، ولبنان، وفلسطين، والإمارات 

 بدوره عبر ” الرقيق ” عن  استعداد الجامعة  لتنفيذ الاتفاقية بخصوص الشراكة العلمية، مضيفا في الوقت نفسه أن عضوية جامعة سبها في الاتحاد ستكون فعالة ومثمرة   .

(  وال سبها  )

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وكالة الأنباء الليبية

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