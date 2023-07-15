رئيس جامعة سبها يلتقى المديرة الإقليمية لفرع اتحاد الأكاديميين العرب في ليبيا .

سبها 15 يوليو 2023 ( وال ) – بحث رئيس جامعة سبها الدكتور ” مسعود الرقيق ” مع المديرة الإقليمية لفرع اتحاد الأكاديميين العرب في ليبيا الدكتورة ” حميدة محمد عثمان الحضيري” .

استكمال لإجراءات للتوقيع على اتفاقية الشراكة العلمية التي جرى توقيعها خلال شهر مايو الماضي .

وذكر المركز الاعلامى بالجامعة على حسابه للتواصل الاجتماعى بان المديرة الإقليمية لفرع اتحاد الأكاديميين العرب في ليبيا ” اوضحت سبل التعاون المرتقب بالتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات العلمية مابين الجامعة، وفروع الاتحاد كافة في دول : الأردن، والعراق، ولبنان، وفلسطين، والإمارات

بدوره عبر ” الرقيق ” عن استعداد الجامعة لتنفيذ الاتفاقية بخصوص الشراكة العلمية، مضيفا في الوقت نفسه أن عضوية جامعة سبها في الاتحاد ستكون فعالة ومثمرة .

( وال سبها )