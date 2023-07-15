افتتاح الدورة الوطنية للانشاد الكشفي بالحركة العامة للكشافة والمرشدات .

سرت 15 يوليو 2023(وال)_ بدأت بمفوضية سرت للكشافة والمرشدات فعاليات الدورة الوطنية للانشاد الكشفي التي ينظمها قطاع الاعلام بالحركة العامة للكشافة والمرشدات طرابلس باستضافة مفوضية سرت للكشافة والمرشدات .

وأوضح القائد الكشفي للدورة أحمد حمادي مسؤول الاعلام بالمفوضية لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن الدورة الكشفية تتواصل ثلاثة ايام ويشارك فية (135 )كشاف وقائد كشفي .

وسيتلقى في الدورة وفق حمادي الكشافين في جلسات تدريبية في الانشاد الكشفي لرفع قدراتهم وتنمية مهاراتهم الكشفية في الانشاد .

وحضر افتتاح الدورة الكشفية عميد بلدية سرت و مفوض الاعلام بالقيادة العامة للكشافة والمرشدات القائد على ابوغفة و مفوض مفوضية سرت للكشافة القائد الكشفي خليفة القماطي ومدير ادارة المعاهد المتوسطة المهنية بمنطقة سرت فتحي زايد .

(وال_سرت )