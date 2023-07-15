ليبيا نيوز

وزارة التعليم التقني والفني تحتفل باليوم العالمي لمهارات الشباب .

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 15 يوليو 2023 ( وال ) -أقامت وزارة التعليم التقني والفني احتفالا باليوم العالمي لمهارات الشباب في كلية التقنية الالكترونية طرابلس اليوم السبت (تحت شعار تأهيل المعلمين والمدربين في عالم متغير ، وتحقيق مستقبل مستدام للجميع)  بالتعاون مع مكتب ليبيا للمركز الدولي للتعليم التقني والتدريب المهني “يونيفوك”.

وحضرهذه الاحتفالية مستشار رئيس الحكومة لشؤون الشباب والمجتمع المدني ، ووكيل وزارة التعليم التقني والفني ، ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير ، ووكيل وزارة التربية والتعليم .

 وتم خلال الاحتفالية تكريم الشخصيات المتميزة بمؤسسات التعليم التقني والفني للعام 2023 ومؤسسات التعليم التقني والفني الخاصة ، ومنح دروع التنظيم والرعاية لليوم العالمي لمهارات الشباب وشهادات الشكر والتقدير للمنظمات والافراد .

 وأعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 15 يوليو يوما عالميا لمهارات الشباب للاحتفال بالاهمية الاستراتيجية ، لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتوظيف والعمل اللائق وريادة الاعمال ، وكان محور اليوم العالمي للشباب 2023 هو تدريب المعلمين والمدربين والشباب من اجل التحول المستقبلي وتنمية التطورات التكنولوجية وديناميكيات سوق العمل المتغيرة بشكل متزايد لتكوين مجموعات مهارات مرنة وقابلة للتكيف .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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