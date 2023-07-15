وزارة التعليم التقني والفني تحتفل باليوم العالمي لمهارات الشباب .

طرابلس 15 يوليو 2023 ( وال ) -أقامت وزارة التعليم التقني والفني احتفالا باليوم العالمي لمهارات الشباب في كلية التقنية الالكترونية طرابلس اليوم السبت (تحت شعار تأهيل المعلمين والمدربين في عالم متغير ، وتحقيق مستقبل مستدام للجميع) بالتعاون مع مكتب ليبيا للمركز الدولي للتعليم التقني والتدريب المهني “يونيفوك”.

وحضرهذه الاحتفالية مستشار رئيس الحكومة لشؤون الشباب والمجتمع المدني ، ووكيل وزارة التعليم التقني والفني ، ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير ، ووكيل وزارة التربية والتعليم .

وتم خلال الاحتفالية تكريم الشخصيات المتميزة بمؤسسات التعليم التقني والفني للعام 2023 ومؤسسات التعليم التقني والفني الخاصة ، ومنح دروع التنظيم والرعاية لليوم العالمي لمهارات الشباب وشهادات الشكر والتقدير للمنظمات والافراد .

وأعلنت الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 15 يوليو يوما عالميا لمهارات الشباب للاحتفال بالاهمية الاستراتيجية ، لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للتوظيف والعمل اللائق وريادة الاعمال ، وكان محور اليوم العالمي للشباب 2023 هو تدريب المعلمين والمدربين والشباب من اجل التحول المستقبلي وتنمية التطورات التكنولوجية وديناميكيات سوق العمل المتغيرة بشكل متزايد لتكوين مجموعات مهارات مرنة وقابلة للتكيف .