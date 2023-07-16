ليبيا نيوز

مفتشو الرقابة على الأغذية يقومون بجولة بمنطقة بئر الاشهب شرق طبرق .

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طبرق 15 يوليو 2023م(وال)- قام قسم الرقابة الداخلية  بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البطان بالتفتيش على محلات  بيع وتداول المواد الغذائية بمنطقة بئر الاشهب شرق طبرق برفقة الحرس البلدي .

 وذكر المركز أن المفتشين سجلوا العديد من الملاحظات خلال  هذه الجولة وضبطوا مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك البشري ,إضافة إلى عدم  وجود شهائد صحية للعاملين ببعض المحلات  وأخرى ليس لديها أذن مزاولة.

وأشار إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات الرقابية ضدها وإتلاف جميع المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري وتضمينها في 15 محضر إتلاف بوجود الحرس البلدي والمفتش الصحي بالمركز.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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