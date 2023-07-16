المشري يبحث مع السفير التركي الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

طرابلس 15 يوليو 2023م(وال)-بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” اليوم السبت،مع السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلمز ” الاستحقاق الانتخابي في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن المشري هنأ في مستهل اللقاء السفيرَ التركي بمناسبة يوم “الديمقراطية والوحدة الوطنية” التركي، الذي يتزامن مع الذكرى السابعة لفشل الانقلاب على الديمقراطية في تركيا عام 2016.

وناقش الجانبان خلال اللقاءحسب المكتب جهود المجلس الأعلى للدولة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، ومحاولات بعض الجهات الفاعلة عرقلة هذا المسار وتعطيله.

وقد ثمن السفير التركي جهود المجلس الأعلى للدولة في إنجاز القوانين الانتخابية، معرباً عن دعم بلاده لمسار الحل الليبي-الليبي وفقا للمكتب الإعلامي.

كما تطرق الطرفان إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم صالح الشعبين الشقيقين.