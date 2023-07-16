أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان تجري تدريبات دفاعية مشتركة.

سيول 16 يوليو 2023 (وال) – أجرت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان اليوم الأحد تدريبات دفاعية صاروخية ثلاثية في المياه الدولية للبحر الشرقي ، وذلك في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب) عن بيان للقوات البحرية الكورية الجنوبية ” أن التدريبات تضمنت مشاركة ثلاث مدمرات مجهزة بنظام القتال (إيجيس) ، وهي مدمرة “يولغوك يي يي”الكورية الجنوبية ، ومدمرة “يو إس إس جون فين” الأمريكية؛ ومدمرة “جيه إس مايا” اليابانية.

وأوضح أن التدريبات ركزت على ممارسة الإجراءات لرصد وتتبع هدف صاروخ باليستي محاكى بالكمبيوتر وتبادل المعلومات ذات الصلة.

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