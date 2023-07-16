32 قتيلا و10 مفقودين بسبب الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية.

سيول 16 يوليو 2023 (وال) – ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية، إلى 32 قتيلًا و10 مفقودين، بالإضافة لإجلاء الآلاف من منازلهم، جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي اجتاحت جميع أنحاء البلاد. وقال مركز مكافحة الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية اليوم الأحد إن 32 شخصا لقوا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي اجتاحت البلاد منذ الأسبوع الماضي، بينما ظل 10 آخرون في عداد المفقودين.

وأوضح المركز أنه تم انتشال سبع جثث من نفق تحت الأرض غمرته المياه في وسط بلدة “أوسونغ” .. متوقعا أن يرتفع عدد القتلى مع استمرار عمليات الإنقاذ لأشخاص يُعتقد أنهم محاصرون داخل النفق.

وقالت السلطات إن 7.450 شخصًا من 13 مدينة وإقليمًا اضطروا لإخلاء منازلهم بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، إلى جانب تضرر المئات من المنازل والممتلكات العامة والخاصة بما فيها الطرق والسدود، وتعليق جميع عمليات القطارات، وإلغاء ما مجموعه 12 رحلة جوية اليوم. .

وأصدرت السلطات تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة على عدة مناطق، كما تم تصعيد مستوى التحذير من الانهيارات الأرضية في جميع أنحاء البلاد باستثناء جزيرة “جيجو” إلى مستوى “خطير”، وهو أعلى مستوى.

.. ( وال ) ..