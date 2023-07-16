حرائق الغابات الضخمة تلتهم مساحات غير مسبوقة في كندا

أوتاوا 16 يوليو 2023 م ( وال ) التهمت الحرائق الضخمة في كندا أكثر من عشرة ملايين هكتار هذا العام، وهي مساحة غير مسبوقة في تاريخ البلاد وتكون بذلك قد تخطت أكثر توقعات العلماء تشاؤما.

ويتوقع أن تزداد هذه المساحة المنكوبة مع اشتعال 906 حرائق، أمس السبت، في البلاد، منها 570 حريقا خارج السيطرة، وفقا للأرقام الوطنية الصادرة عن مركز رصد حرائق الغابات في كندا.

ويعود الرقم القياسي السابق لجهة المساحات المحترقة إلى العام 1989 وقد بلغ 7.3 مليون هكتار، وفق أرقام مركز رصد حرائق الغابات في كندا.وفي عدد إجمالي أحصت البلاد 4 آلاف و88 حريق غابات منذ يناير الثاني، علما بأن 906 حرائق لا تزال مستمرة السبت بينها 570 حريقا خارج السيطرة.

ومنذ بداية شهر يوليو الجاري ، اتخذ الوضع منحى مأسويا في مقاطعة كولومبيا البريطانية مع اشتعال أكثر من 250 حريقا في ثلاثة أيام الأسبوع الفائت، اندلعت بسبب الصواعق.

وفي السنوات الأخيرة، واجهت كندا التي ترتفع درجة الحرارة فيها بطريقة أسرع من بقية العالم بسبب موقعها الجغرافي، ظواهر مناخية قاسية ازدادت حدّتها وتواترها بسبب تغيّر المناخ.