الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة نسبياً على أغلب مناطق البلاد

طرابلس 16 يوليو 2023 م (وال) – توقع المركز الوطني للارصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة نسبياً على أغلب مناطق البلاد تتجاوز معدلاتها الفصلية لهذا الشهر ، مع رطوبة عالية نسبياً على المناطق الساحلية.

وأفاد المركز الوطني أن مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :- تكون السماء: صافية، مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر على سرت ، والرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-36)مْ على المناطق الساحلية, وما بين (37-42)مْ على الدواخل.

أما مناطق الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:- تكون حالة السماء: صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر ، والرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطقو ,درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31-35)مْ.

وتكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب في مناطق الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة، والرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-43)مْ.

أما مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:- تكون حالة السماء: صافية ، والرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.

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