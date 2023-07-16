الجيش الصومالي يقتل ثمانية عشر عنصرا إرهابيا وسط البلاد

مقديشيو 16 يوليو 2023 م ( وال ) أعلن نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الصومالية “عبدالرحمن يوسف العدالة ” ، مقتل 18 عنصرا، بينهم قياديون من مليشيات “الشباب” الإرهابية؛ في عملية عسكرية نفذتها القوات الوطنية الخاصة “دنب” في منطقة “بودبود” بمحافظة غلغدود وسط البلاد.وقال العدالة – في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد إنه “خلال العملية نجحت القوات في تدمير قواعد للإرهابيين”.

وقال قائد الجيش “أدوا يوسف” إن الجيش الصومالي دمّر مقارَّ ومكاتبَ للتنظيم في بلدة “بوق-أقبلي” في محافظة هيران بوسط الصومال، والتي وصفها بالاستراتيجية، حيث كانت نقطة انطلاق هجمات وتفجيرات التنظيم الإرهابي.

هذا وضاعف الجيش الصومالي مؤخراً، هجماته على معاقل التنظيم الإرهابي حيث تمكن من قتل أكثر من مئة عنصرٍ وتحرير أكثر من عشرين بلدة، وَفق ما كشفت الحكومة الصومالية هذا الأسبوع. كما سيواصل الجيش الصومالي زحفه نحو المناطق القليلة المتبقية التي تتواجد فيها مليشيات “الشباب” المرتبطة بتنظيم “القاعدة”، حيث من المقرر أن تبدأ قريبا المرحلة الثانية من العملية العسكرية لتحرير البلاد من فلول الإرهاب.