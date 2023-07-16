ليبيا نيوز

وزارة التعليم العالي تسلم بطاقات المنح الجامعية للطلاب الفلسطينيين.

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 16 يوليو 2023 م (وال) – أقيم امس السبت بديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بطرابلس حفل تسليم بطاقات المنح الجامعية للطلاب الفلسطينيين.

وحضر تسليم بطاقات المنح؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب” وسفير فلسطين والوفد المرافق له ومسجلي عدد من الجامعات وذلك تضامنا من حكومة الوحدة الوطنية ، ودعما منها لروابط الأخوة بين الشعبين الشقيقين ومعاملة الطلبة الفلسطينيين اسوة بزملائهم الطلبة الليبيين في المنحة المالية .

وأعرب السفير الفلسطيني عن شكره وتقديره لحكومة الوحدة الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتضامنهم مع القضية الفلسطينية، مشيدا بالتغيير الكبير الحاصل في الجامعات الليبية من تطور في المعامل والبنية التحتية للجامعات.

..(وال)..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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