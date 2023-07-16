الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار مصر وإثيوبيا البدء بمفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين البلدين، بالإضافة إلى السودان حول ملء سد النهضة

بروكسل 16 يوليو 2023 م ( وال ) أبدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد ترحيبه بقرار مصر وإثيوبيا البدء بمفاوضات “عاجلة” للتوصل إلى اتفاق بين البلدين، بالإضافة إلى السودان بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي وقواعد تشغيله.

وقال ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي ” جوزيب بوريل ” : إن التكتل الأوروبي يرحب بقرار إثيوبيا ومصر تعزيز العلاقات الثنائية بما في ذلك حل القضايا المتعلقة بسد النهضة، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً لدعم مثل هذه الجهود التي تفيد ملايين الأشخاص.

وقد اتفق الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي ” ورئيس الوزراء الإثيوبي” آبي أحمد” ، على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صياغة اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وبحسب بيان مشترك نشرته الرئاسة المصرية اتفق الجانبان على “الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله .. خلال أربعة أشهر”. وشمل البيان التأكيد أنه خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، في أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

كما جدد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي ابي أحمد تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، انطلاقًا من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة.