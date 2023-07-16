ليبيا نيوز

صادرات الصين من المركبات ترتفع بنشبة 75.7 % خلال النصف الأول من العام الجاري

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

بكين 16 يوليو 2023 م  ( وال )   ارتفعت صادرات الصين من السيارات بنسبة 75.7 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات الجمعية الصينية لمصنعي المركبات،  أن الصين صدرت خلال هذه الفترة 2.14 مليون مركبة، من بينها 534 ألف وحدة من مركبات الطاقة الجديدة، بزيادة 160 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.بحسب وكالة “شينخوا”اليوم الأحد.

وأوضحت أن صادرات الصين من سيارات الركاب ارتفعت بنسبة 88.4 في المئة على أساس سنوي إلى 1.78 مليون وحدة في نفس الفترة، في حين ارتفعت صادراتها من المركبات التجارية بنسبة 31.9 في المئة إلى 361 ألف وحدة. وكشفت البيانات أن صادرات الصين من المركبات تجاوزت مليوني وحدة في عام 2021، وتجاوزت 3 ملايين وحدة في عام 2022

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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