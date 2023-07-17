كلية الدفاع الوطني بالجيش الليبي تفتتح الدورة الأولى للأعلام الأمني والمتحدث الرسمي

طرابلس 16 يوليو 2023 ( وال ) – نظمت كلية الدفاع الوطني التابعة للجيش الليبي الدورة الأولى للإعلام الأمني والمتحدث الرسمي بعد أن استكملت الكلية التجهيزات الخاصة بتأسيسها.

ونوه عدد من قيادات الجيش الليبي في الكلمات التي ألقيت خلال افتتاح الدورة خلال الأيام الماضية بأهمية مثل هذه الدورات لمواكبة التطور العلمي والفني في العالم في مجال الاعلام الرقمي إلى جانب توحيد الخطاب الاعلامي للجيش الليبي باتباع الطرق العلمية الحديثة وتأهيل منتسبي الجيش الليبي وتطوير قدراتهم في هذا المجال .

وحضر افتتاح الدورة المفتش العام للجيش الليبي الفريق ركن ” محمد الشريف ” ورئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة التنطيم والادارة ، ورئيس الاكاديمية الليبية العليا للدراسات الاستراتيجية ومدير ادارة التدريب ومدير كلية الدفاع الوطني ومدير كلية الحرب العليا المكلف ، ومندوب عن ادارة التوجيه المعنوي وعدد من الضيوف والاساتذة المتخصصين في الاعلام ولفيف من ضباط الجيش الليبي ، اضافة الى المشاركين في الدورة من ضباط التوجيه المعنوي بالوحدات العسكرية التابعة لرئاسة الاركان العامة .

وأفادت مصادر شعبة الاعلام والتوثيق بإدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن هذه الدورة تأتي في إطار الخطة التعليمية لبداية العام الدراسي (2023 – 2024 م) بكلية الدفاع الوطني واستقبال الدارسين المرشحين لحضور الدورات من عسكريين ومدنيين للحصول على درجة الزمالة.

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