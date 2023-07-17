الدبيبة يبحث مع باثيلي سبل الدفع بالعملية الانتخابية.

طرابلس 16 يوليو 2023 م (وال) – بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبدالحميد الدبيبة ” اليوم الأحد مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ” عبد الله باتيلي” آخر تطورات العملية السياسية في البلاد وسبل الدفع بالعملية الانتخابية، ودعم الزخم الحكومي في إنجاحها.

وحسب المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة فقد تطرق الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بطرابلس إلى الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية وآليات معالجتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة.

ونقل المكتب عن الدبيبة تأكيده للمبعوث الأممي أن الانتخابات هي السبيل لتلبية تطلعات الشعب الليبي في إنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب المباشر للانتخابات وفقا لقوانين عادلة.

حضر الاجتماع كل من فريق البعثة الأممية في ليبيا ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ” عادل جمعة ” ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية ” وليد اللافي ” وعضو فريق التواصل مع البعثة الأممية والمستشار ” عبدالمجيد مليقطة ” .

(وال )